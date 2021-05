Matura 2021. Tak egzamin zdawał rzecznik prezydenta Polski Błażej Spychalski

Rzecznik prezydenta Polski zdawał maturę w maju 2004 roku. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Lubrańcu (województwo kujawsko-pomorskie), do klasy o profilu ogólnym. Jak przyznaje, był ostatnim rocznikiem uczęszczającym do 8-klasowej podstawówki i 4-letniego liceum oraz ostatnim rocznikiem który zdawał tzw. „starą maturę” - czyli język polski, język obcy i wybrany przedmiot.