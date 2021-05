Rejestracja na szczepienie COVID-19. Wystartowały zapisy dla kolejnych roczników

Do tej pory w całej Polsce wykonano prawie 12 mln szczepień. Niemal 9 mln osób otrzymało pierwszą dawkę szczepionki. Obiema dawkami zaszczepiono już blisko 3 mln osób. "System działa sprawnie, rejestracja trwa. Zachęcam już zapisane osoby, by przekonywały swoich znajomych i bliskich do szczepień, bo to najkrótsza droga na szybki powrót do normalności" - przekazał w poniedziałek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.