Przecieki przed maturą? Minister Czarnek zabrał głos

- Rzeczywiście jedna taka sytuacja miała miejsce. Policja sprawdza te przecieki, przesłuchuje członków komisji egzaminacyjnych. Chcemy znaleźć sprawcę, żeby nie powtarzało się to w przyszłości - przyznał Czarnek .

Minister podkreślił jednak, że 99,9 proc. dyrektorów zachowuje się "świetnie i dba o to, żeby zachowany był reżim sanitarny i wszystko dobywało się zgodnie z planem".

Przecieki na maturze. Będzie powtórka egzaminu?

- Komisyjne otwieranie kopert, wydawanie arkuszy. Nie robi tego samodzielnie jedna osoba, robi się to w komisji - powiedział.

Matury 2021. Egzaminy były zbyt łatwe?

- Takie było założenie od samego początku. Kiedy objąłem urząd, powołałem zespoły ekspertów, które wcześniej pracowały nad podstawami programowymi. Te zespoły ograniczyły nieco zakres niezbędny do zdania egzaminu maturalnego. Zrobiliśmy to w celu przystosowania poziomu egzaminu do wiedzy, jaką tegoroczni abiturienci posiadają - wyjaśnił minister.