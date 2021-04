Zalewska ocenia słowa Czarnka. "Chciał być młodzieżowy"

4 maja dzieci wszystkich klas I-III w Polsce wrócą do nauki stacjonarnej. Do poluzowań obostrzeń odniósł się w czwartek szef resortu edukacji Przemysław Czarnek. Wszystkich zainteresowanych uspokajał słowami "Take it easy". Jego reakcję skomentowała była minister Anna Zalewska.

Źródło: EASTNEWS , Fot: Krzysztof Kaniewski