Czarnek chce postawić na WDŻ. Nauczyciele boją się indoktrynacji

Czarnek zapowiedział, że w dokumencie "Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa", wychowanie do życia w rodzinie będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/2022.

- Zgadzam się z ministrem, wychowanie do życia w rodzinie jest jednym z najważniejszych przedmiotów w szkole. Prowadzenie zajęć z tego przedmiotu wymaga od nauczyciela wysokich kompetencji, ale również dostosowywania się do zmieniającej rzeczywistości. Widzimy jednak wszyscy, że nie ma rzeczywistości jedynej słusznej. Co mam powiedzieć dziecku, które wychowuje się w rodzinie niepełnej? Życie jest bardziej skomplikowane, niż widzi je minister - komentuje nauczycielka WDŻ jednej z mazurskich szkół podstawowych.