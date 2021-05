Przecieki na maturze z polskiego? Stanowcze słowa dyrektora CKE

Dyrektor CKE podkreślił, że jeżeli ewentualny przeciek pochodzi z którejś ze szkół, to mamy do czynienia ze złamaniem prawa. - Jeżeli rzeczywiście doszło do przecieku, to w tej chwili oszukuje nie tylko dyrektor, ale też inni nauczyciele, co jest po prostu niegodne ze wszystkich miar i jest złamaniem przepisów prawa. Nie chodzi o to, że nie ufamy dyrektorom, ale widzimy, że coś niepokojącego się wydarzyło - podsumował Smolik.