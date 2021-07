Wieluń. Politycy PiS nie chcą festiwalu kolorów. "Bezmyślne odejście od Prawdy Objawionej"

W sprawie festiwalu wypowiedziała się lokalna działaczka PiS Anna Dziuba-Marzec. - To jest oddawanie czci obcym bóstwom. To nie jest nasze święto, to jest święto hinduistyczne. Myślę, że jeżeli w tamtej religii się takie rzeczy obchodzi, to zostawmy to tamtej religii. To mniej więcej tak, jakby dzieciom tamtej religii kazano sypać kwiatki na procesji Bożego Ciała - stwierdziła w Radiu Łódź wieluńska radna PiS.