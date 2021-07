Religia w szkołach. Czarnek: kto nie będzie chciał chodzić, będzie uczęszczał na etykę

Powrót do szkół. Resort ma już scenariusze

Minister mówił o rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Zapowiedział powrót do nauki stacjonarnej. - Planowany jest on standardowo. Mamy znakomite warunki, w maseczkach nie chodzimy, zagrożenia pandemicznego dziś nie widzimy. Statystyki są jednoznaczne. Mamy kilkadziesiąt zachorowań w całej Polsce. Jeśli to utrzymamy, to wracamy (...) stacjonarnie do szkoły - wskazał.