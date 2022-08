Niemiecki biolog oskarża Polaków. "Mogliśmy uratować te ryby"

Gessner został zapytany o to, czy podejrzewa, co mogło być przyczyną skażenia Odry. - Nie i nie zazdroszczę laboratoriom zadania polegającego na stwierdzeniu tego teraz pod dużą presją. Jeśli nie masz pojęcia, to jest to jak słynne szukanie igły w stogu siana. Jeśli nie wiadomo, co powoduje tę śmiertelność, to trzeba przeszukać po kolei całą gamę związków chemicznych, aby znaleźć cokolwiek, co może wywołać taki efekt - zaznaczył.