Niemcy biją na alarm. Erdogan chce wejść do Unii tylnymi drzwiami

"Bild" opisuje sposób, w jaki prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan próbuje wejść do Unii Europejskiej. Do startu w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego przygotowuje się powstała w Niemczech, a "powiązana z tureckim rządem", partia DAVA (Demokratyczny Sojusz na rzecz Różnorodności i Przebudzenia).