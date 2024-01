Erdogan postawił na swoim. Dostanie F-16

Prezydent Joe Biden wysłał w środę list do kongresmenów, w którym wezwał ich do wydania zgody na sprzedaż Turcji samolotów F-16 - podała w środę agencja Reutera, powołując się na swoje źródła. Ankara uzależniała ratyfikację akcesji Szwecji do NATO od sfinalizowania tej transakcji.