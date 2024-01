"Tak" Turcji dla Szwecji nie jest pewne. Wskazał trzy scenariusze

Sprawa wniosku Szwecji o przystąpienie do NATO, po wtorkowej ratyfikacji przez parlament Turcji, nie jest jeszcze zakończona. Prezydent Recep Tayyip Erdogan może czekać z ostatecznym podpisem, aż do momentu uzgodnienia sprzedaży Turcji myśliwców F-16 przez USA - ocenił w środę na platformie X Sinan Ulgen, dyrektor tureckiego think tanku Edam.