"Nieludzkie". Kamiński wspomina pobyt w więzieniu

- W dzieciństwie miałem uszkodzoną przegrodę nosową i wprowadzenie fizyczne było niemożliwe. Nikt mnie nie zapytał czy mam uszkodzoną przegrodę ani nie zbadał. Choć byłem przypięty pasami, to kilkukrotnie unosiłem się w górę z bólu. To był ostatni dzień mojego pobytu, gdy w przestrzeni publicznej była informacja, że zostanę uwolniony. Powiedziałem temu sędziemu, że to nieludzkie. To była próba złamania na koniec mojego protestu, odebrania mi godność - podkreślił.