Władysław Frasyniuk o nowym rządzie. "Miesiąc zmarnowany na Kamińskiego i Wąsika"

Uważa jednak, że zupełnie niepotrzebnie czas został zmarnowany na "dwóch panów" - Kamińskiego i Wąsika. - Nagle się okazało, że dla opinii publicznej, także dla mediów, tych dwóch obywateli jest ważniejszych niż pozostała część polskiego społeczeństwa. Wszystko, co było pokazane z oboma panami, to jakby gwiazdy rocka czy popu zmartwychwstały i przyjechały do Polski. Jakby Michael Jackson wstał z grobu - tak oni byli pokazywani - skrytykował Frasyniuk.