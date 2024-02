Morawiecki zmienia zdanie? "Mamy prawo, a nawet obowiązek"

Przegrana w wyborach? "Zaszkodziła nam pseudoafera"

Apelował jednocześnie do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach samorządowych i europejskich i głosowanie na kandydatów PiS. - Te najważniejsze wybory za trzy lata i dziewięć miesięcy, ale na szczęście możemy pokazać taką mocno żółtą kartę rządzącym już wkrótce. Jeśli to, co do was mówię przekonuje was (…), jeśli przekonuje was wizja Polski ambitnej, to w najbliższych wyborach samorządowych i do PE możecie powiedzieć "nie" dla tej demokratury, która się tutaj rodzi. "Nie" dla tych dziwnych kroków, od których zaczęli rządzenie - mówił.