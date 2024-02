Awantura na spotkaniu z Morawieckim. Wystarczyło jedno pytanie

- Myśmy zawsze mówili, że nie można donosić na własny kraj do Brukseli czy gdzie indziej. My nie przyjmujemy żadnych rezolucji przeciw Polsce, nie głosujemy za żadnymi sankcjami, nawet na ten niepraworządny rząd. Ale prawo do informacji, prawo do obrony poprzez informację musi być podstawowym naszym prawem, podstawowym naszym orężem - stwierdził były premier.