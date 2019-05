Niedźwiecka: Tęczowa Maryja wyjechała, hejt został

Nauczycielka z Płocka, działaczka na rzecz społeczności LGBT+, aktywistka, która nie była obojętna na Grób Pański pełen słów "zdrada" i "zboczenie", jako pierwsza oskarżona o plakaty z Matką Boską Tęczową. Monika Niedźwiecka mówi Wirtualnej Polsce o hejcie i fatalnych skutkach akcji z tęczową Maryją, o proteście Kai Godek przed jej szkołą i o tym, co zrobiła w Wielkanoc w płockim kościele.

Hejt za tęczę

– Zaczęło się od filmiku Jacka Międlara, który powiedział, że na pewno to ja rozwiesiłam plakaty i stoję za akcją z Matką Boską Tęczową. Potem stwierdził, że nawet jeśli nie ja osobiście rozklejam te ulotki, to pewnie kazałam to zrobić moim znajomym z Warszawy – mówi Monika Niedźwiecka. I fala hejtu polała się ze wszystkich możliwych stron.