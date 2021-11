Wróci nauka zdalna? Niedzielski przyznaje: szkoły są miejscem transmisji wirusa

- Rzeczywiście tak jest, że szkoły są miejscem, gdzie transmisja następuje. Wczoraj rozmawiałem z Głównym Inspektorem Sanitarnym i podawał nam informacje na temat charakterystyki ognisk, które są w Polsce. Blisko połowa ognisk, to są ogniska szkolne, a jeżeli liczy się nawet osoby, które są w tych ogniskach dotknięte ryzykiem transmisji, to jest ich ponad 100 tys. I mówię tu o samych szkołach - stwierdził w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o słowa prof. Kołtan. - A ogólnie we wszystkich ogniskach, które są zgłaszane do Sanepidu jest 120 tys., więc to jest rzeczywiście absolutna dominacja - dodał.