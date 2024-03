"Nie pójdę za niego siedzieć". Jak politycy PiS próbowali przepchnąć miliony dla PZPN

Do ostatnich dni rządów Mateusza Morawieckiego trwała walka o miliony złotych dla PZPN - wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Umowę forsował były minister sportu Kamil Bortniczuk. Robił to nawet wbrew urzędnikom, którzy uważali, że wniosek piłkarskiego związku nie spełnia wymogów formalnych i nadaje się do kosza. Dotarliśmy w tej sprawie do licznych dokumentów.