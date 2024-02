Marcin Kierwiński: Za PiS w policji mieliśmy do czynienia z balem na Titanicu

Nie, nie jestem przesądny. Najważniejsze jest, że pełną parą ruszyły zmiany w ministerstwie. Wiem, co jest do zrobienia, a im bardziej wgryzam się w to, co się działo w ostatnich latach w resorcie i służbach mu podległych, tym więcej wychodzi różnych nieprawidłowości do naprawy i zmiany.