"Nie było żadnego udziału Polski w Holokauście". Stanowcza reakcja prezydenta Dudy

- Domagam się od świata elementarnej sprawiedliwości dla Polski. Nie ma mojej zgody na żadną nienawiść między narodami w Polsce, na żaden antysemityzm czy inny przejaw ksenofobii, zawsze będę się temu sprzeciwiał - powiedział prezydent podczas wizyty w Żorach. W bardzo emocjonalnym wystąpieniu zaznaczył, że "nie zgadza się, aby Polska była oczerniana poprzez zakłamywanie prawdy historycznej".

Andrzej Duda złożył kwiaty na Mogile Powstańców Śląskich oraz przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych . Potem spotkał się z mieszkańcami Żor, gdzie wygłosił przemowę. Odniósł się w niej do sytuacji stosunków polsko - izraelskich po nowelizacji ustawy o IPN.

"Absolutnie fałszywe oskarżenia"

- Byli niegodziwi ludzie, którzy sprzedawali za pieniądze swoich sąsiadów, ale to nie naród polski. To nie była żadna zorganizowana akcja. Były za to przypadki podłości, ale były też przypadki oddania życia za sąsiadów Żydów - grzmiał prezydent.