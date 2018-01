"Nekrofilia?". Niefortunny wpis profesora UW

W internecie nic nie ginie. Tak było i tym razem. Niewinny z pozoru wpis politologa Piotra Wawrzyka, adiunkta w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, wywołał burzę.

"Jest pan zwykłym chamem!"

To nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz, kiedy przedstawiciele uczelni wydają się przekraczac granice. W listopadzie w Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między prof. Ireneuszem Krzemińskim , socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz publicystą Markiem Królem. Temat był wpis Donalda Tuska , w którym przyrównał politykę PiS do działań Kremla.

- Mieliśmy przed chwilą popis pana, który posługuje się językiem kłamstwa i oskarżeń. Poza tym daje sobie prawo do moralnego oceniania kogokolwiek innego. Jakie pan ma to prawo?! Jest pan zwykłym chamem! - odpowiedział Krzemiński. Król go uspokajał i przypominał rozmówcy, że jest on profesorem.