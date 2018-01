Jurek Owsiak zdecydowanie o przeciwnikach WOŚP. "Tak czy owak, skorzystasz z tego sprzętu"

Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak nie martwi się przeciwnikami. Sam też krytykuje, między innymi polityków. Co sądzi o nowym ministrze zdrowia Łukaszu Szumowskim? - Szkoda, że tak dobry lekarz będzie zajmował się sprawami w ministerstwie - ocenił.

- Świetny kardiolog . Szkoda, że tak dobry lekarz będzie zajmował się sprawami w ministerstwie, bez względu na opcję polityczną - ocenił Łukasz Szumowskiego w rozmowie z portalem gazeta.pl. Przyznał, że nie zna go osobiście i nie wie, czego się po nim spodziewać. Owsiak wydaje się jednak mało optymistycznie nastawiony do zmiany.

- Ten resort przez 26 lat nie był nigdy pasmem sukcesów dla nikogo. (...) Ministerstwo Zdrowia od wielu lat nie utrzymuje z nami żadnych kontaktów, my też się nie narzucamy. Kiedy ministrem był Bartosz Arłukowicz, protestowaliśmy w sprawie sytuacji w pogotowiu ratunkowym. Zaproponowaliśmy algorytmy, którymi ma kierować się dyspozytor przyjmujący zgłoszenie. Z tego wyszła zmiana w rozporządzeniu, zmieniły się procedury. Konkretna rzecz, trudna do zrealizowania, ale nam się to udało. To był jednak wyjątek. Z poprzednim panem ministrem Konstantym Radziwiłłem kontakt był zerowy. Spotkaliśmy się tylko raz, w sprawie oddziałów geriatrycznych - mówił.