"Nawiązują do tradycji NKWD". Ukraina apeluje ws. Saakaszwilego

Saakaszwili w stanie krytycznym?

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że jego zdaniem były prezydent Gruzji, który odbywa w Tbilisi karę więzienia, jest publicznie torturowany przez gruzińskie władze. Wcześniej ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec zaapelował do władz Gruzji, by dopuściły go do Saakaszwilego, który - jak przypomniał - ma obywatelstwo ukraińskie.