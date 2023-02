Poruszony Zełenski pokazał jego zdjęcia. "Chcą go zabić"

Mocna odezwa Zełenskiego

- Chciałbym, aby media zobaczyły, co się dzieje. To publiczne torturowanie obywatela Ukrainy. Nie dyskutuję z tym, dlaczego aresztowano byłego prezydenta Gruzji, jakie są tego konsekwencje dla polityki i demokracji Gruzji To jest ich sprawa wewnętrzna. Mówię o aresztowaniu obywatela Ukrainy Micheila Saakaszwilego, który jest codziennie publicznie torturowany. Myślę, że ich celem jest zabicie go - z poruszoną miną mówił Zełenski. - Otruli go, a teraz zabijają go stopniowo, przepraszam - dodał.