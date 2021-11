"Nas tu jest tylko ośmiu mieszkańców". Sołtys o szturmie granicy koło Starzyny

- Przyjechało pięć samochodów wojska oraz policji i na naszej drodze we wsi zorganizowano obławę. Trwało to ze dwie godziny. Tak sądzę po okrzykach, które się rozlegały po lesie. Czy ktoś przeszedł i co stało się z migrantami, nie widziałam, bo na wieczór zamykamy się w domach - relacjonuje w rozmowie z WP Halina Boguń, sołtys wsi Starzyna.