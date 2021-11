Polski kierowca tira stale jeździ na Białoruś. Teraz miejscowi go ostrzegli

Przy granicy przeznaczonej dla transportu ciężkiego nie widać uchodźców. Parking jest ogrodzony i skutecznie strzeżony. Ciężko, by ktokolwiek był w stanie się na niego przedostać. Nie byłby to także najlepszy pomysł. Osoby zainteresowane przejściem do Polski przemieszczają się za to po polach i lasach, również w okolicy Twierdzy Brzeskiej - stąd negatywne nastawienie Białorusinów do wycieczek turystycznych Polaków. Kierowcy boją się ryzykować, bo straszeni są więzieniem i problemami z prawem.