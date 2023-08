Napięcia na linii Kijów-Warszawa. "Nieprzyjemne, szkodliwe tarcia"

Ma to związek z wypowiedzią premiera Denisa Szmyhala, który kilkanaście dni temu wzywał Komisję Europejską, by ta "zapewniła niezakłócony eksport wszystkich ukraińskich produktów żywnościowych do UE". - To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy - mówił ukraiński polityk, komentując zapowiedź Polski w sprawie blokady wwozu ukraińskiego zboża, jeśli Komisja Europejska nie wydłuży zakazu.