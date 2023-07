Niemiecka prasa ostrzega przed Konfederacją. "Chuligani i nacjonaliści"

Jak pisze "TAZ", w Sejmie nowej kadencji PO nie ma szans na większość, nawet jeśli utworzy koalicję z Trzecią Drogą i Nową Lewicą. Większość za to miałaby koalicja PiS i Konfederacji. "Dla Polski oznaczałoby to, że na trudny do określenia czas nie będzie powrotu do demokracji i rządów prawa. Po ośmiu latach rządów PiS podział władzy jest prawie całkowicie zniesiony, Trybunał Konstytucyjny jest tylko fasadą, a sądy są w dużej mierze obsadzone sędziami lojalnymi wobec PiS" - czytamy.