Ukraina wzywa polskiego ambasadora. "Problem należy rozwiązać"

"Reakcja Szmyhala była nieadekwatna do prawdziwego problemu"

Dyplomata odniósł się też do słów ukraińskiego premiera Denisa Szmyhala, który kilkanaście dni temu wzywał Komisję Europejską, by ta "zapewniła niezakłócony eksport wszystkich ukraińskich produktów żywnościowych do UE". "To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy" - mówił ukraiński polityk, komentując zapowiedź Polski w sprawie blokady wwozu ukraińskiego zboża, jeśli Komisja Europejska nie wydłuży zakazu.