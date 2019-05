Największy przegrany eurowyborów. "Rumuński Kaczyński" poszedł do więzienia

Przez lata rządził Rumunią z tylnego siedzenia. Teraz przegrał wybory i poszedł do więzienia. Liviu Dragnea prezes rumuńskiej Partii Socjaldemokratycznej (PSD) i najpotężniejszy człowiek w kraju spędzi za kratkami 3,5 roku.

Rumuński Kaczyński

Nie był to pierwszy wyrok skazujący Dragneę. Zaledwie trzy lata wcześniej został skazany za oszustwa wyborcze i otrzymał karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu. Wyrok oznaczał, że nie może zostać premierem. Ale sprawa tylko trochę pokrzyżowała plany znanego z intryg polityka, który przez lata mozolnie wspinał się po partyjnych szczeblach by w końcu w 2015 roku przejąć władzę. Nie mogąc rządzić jako szef rządu, zadowolił się funkcją przewodniczącego parlamentu i sterowaniem krajem z tylnego siedzenia.

Z tego powodu Dragnea był porównywany do Jarosława Kaczyńskiego (choć bardzo tego nie lubił). Ale nie był to jedyny powód. Mimo że jego partia nazywa się socjaldemokratyczną i należy do europejskiej rodziny Socjalistów i Demokratów, pod rządami Dragnei ugrupowanie przyjęło styl i retorykę podobną do tej przez PiS. Szef PSD i jego akolici krytykowali Brukselę za wtrącanie się w sprawy wewnętrzne Rumunii, politykę migracyjną, a także wprowadzali szereg reform mających podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości.