Timmermans bierze na celownik Rumunię. Podzieli los Polski?

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans skrytykował reformy systemu sądownictwa przygotowywane przez rumuński rząd. Prezydent kraju przestrzega, że Rumunia może podzielić los Polski.

"Z niepokojem śledzimy ostatnie wydarzenia w Rumunii. Niezależność systemu sądowniczego w Rumunii i jego zdolność do skutecznej walki z korupcją są niezbędnymi fundamentami silnej Rumunii w Unii Europejskiej" - napisali w komunikacie szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i jego zastępca Frans Timmermans.

Jeszcze w grudniu prezydent Klaus Iohannis przestrzegał, że jeśli nie zejdzie ze swojej drogi, Rumunia może podzielić los Polski i narazić się na groźbę unijnych sankcji. Ale Iohannis i Komisja Europejska nie są jedynymi krytykami planowanych reform. Od tygodni w Rumunii odbywają się wielotysięczne demonstracje. W poprzedni weekend w Bukareszcie demonstrowało ok. 50 tysięcy osób.

Pod presją Brukseli i demonstrantów rząd Vioriki Dancili (w rzeczywistości, podobnie jak w Polsce faktyczną władzę sprawuje szef partii PSD, Liviu Dragnea) wycofał się z części propozycji. Ale nie uspokoiło to obaw w Brukseli. Timmermans i Juncker wprost wezwali Bukareszt do ponownego rozpatrzenia ustaw i zastosowania się do zaleceń Komisji Weneckiej. Ale reakcja rządzących nie była zbyt koncyliacyjna.