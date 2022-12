"Najszybsza droga do pokoju". Stoltenberg jest pewien

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Niemcy i inne kraje Sojuszu do dalszego dostarczania broni Ukrainie. - Może zabrzmieć to paradoksalnie, ale wsparcie dla Ukrainy jest najszybszą drogą do pokoju - powiedział. Dodał też, że Władimir Putin musi być przekonany, że nie wygra wojny w Ukrainie, by zasiadł do negocjacji ze stroną ukraińską.