Wojska ukraińskie na terytorium Rosji? Daniłow nie wyklucza

Daniłow zauważył, że obecnie nie ma żadnego porozumienia w tej sprawie. - Ale to nie znaczy, że Putin nie będzie próbował dalej wywierać nacisk na Łukaszenkę. To była nie pierwsza próba zmuszenia Łukaszenki, jak poddanego, do udziału w tej "krwawej maszynce do mięsa", którą FR rozpoczęła 24 lutego - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy.