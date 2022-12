Zmasowany atak na Ukrainę. "Ostrzał lotniska utrudnił operację"

- Ukraińcy ostrzeliwali lotnisko Engels już wcześniej, i być może nawet wiedzieli o planowanym ostrzale. Być może chcieli nawet wyłączyć część rakiet i próbowali działać z wyprzedzeniem. Planowanego ostrzału rakietowego nie da się ukryć. Wcześniej trzeba zgromadzić pociski, ściągnąć samoloty, wszystko podpiąć i wprowadzić koordynaty. Jeżeli Ukraińcy wiedzieli, że w Engels będzie koncentracja samolotów, to mogli próbować je zniszczyć, by utrudnić kolejny atak. Być może nawet okazało się to skuteczne - twierdzi prof. Boćkowski.