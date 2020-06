Najnowszy sondaż prezydencki IBRiS dla WP. Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski? Wynik w II turze pachnie sensacją

Sondaż prezydencki IBRiS dla WP dotyczący I tury pokazał, że to Andrzej Duda nadal ma największe szanse na zwycięstwo (z 40,7 proc. głosów), ale poparcie dla urzędującego prezydenta spada: dystans do niego systematycznie odrabia kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski (28 proc.).

To oznacza, że doszłoby do II tury 12 lipca. Zapytaliśmy więc Polaków o to, kogo wsparliby w takiej sytuacji: Andrzeja Dudę czy Rafała Trzaskowskiego?