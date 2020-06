Najnowszy sondaż prezydencki IBRiS dla WP. Rośnie poparcie dla Rafała Trzaskowskiego

Andrzej Duda jest faworytem do zwycięstwa w I turze wyborów prezydenckich 2020. Sondaż prezydencki Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Wirtualnej Polski daje obecnie urzędującej głowie państwa 40,7 proc. głosów. To oznacza, że doszłoby do II tury 12 lipca.