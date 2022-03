Najnowszy bilans ofiar wojny w Ukrainie. W ciągu tygodnia zginęło dwa tysiące cywilów

Brutalne ataki Rosjan

We wtorek miał miejsce atak rakietowy na Charków, zdaniem prezydenta Ukrainy, powinien być on powodem postawienia Rosji przed międzynarodowym trybunałem karnym. - Dziś siły rosyjskie brutalnie ostrzelały Charków z artylerii rakietowej. Jest to oczywista zbrodnia wojenna - mówi Wołodymyr Zełenski.