Olbrzymie brawa. Franciszek powiedział ważne słowa o Polsce

- Ten brat franciszkanin, który jest lektorem w języku polskim, to Ukrainiec. Jego rodzice w podeszłym wieku są w tej chwili w podziemnym schronie chroniąc się przed bombami koło Kijowa, a on nadal pełni swoją służbę tu z nami. Wspierając jego wspieramy cały naród, który cierpi z powodu bombardowań. Jego starszych rodziców i wiele osób starszych, które przebywają w schronach, by się chronić. Pamiętamy w sercu o tym narodzie - dodał papież.