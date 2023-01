Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Watykan spodziewa się tłumów

Od rana w poniedziałek ciało zmarłego Benedykta XVI zostało wystawione w bazylice watykańskiej, by wierni mogli się pożegnać z papieżem emerytem. Watykan wprowadził nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, bo oczekuje się, że do przybyć może tysiące ludzi. Już od świtu w kolejce do bazyliki stały setki osób.