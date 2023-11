Na zewnątrz czekają skanery. Trwa operacja w szpitalu Al-Szifa

Podsekretarz generalny ONZ ds. humanitarnych, Martin Griffiths, wyraził w środę swoje zaniepokojenie trudną sytuacją pacjentów szpitala Al-Szifa i oburzenie z powodu wkroczenia do szpitala izraelskiego wojska - poinformowała agencja AP. Griffiths wyraził również niezgodę na to, by organizacja terrorystyczna Hamas wykorzystywała szpital jako "tarczę". "Hamas nie powinien, nie wolno mu wykorzystywać takich miejsc jak szpitale do chronienia się w nich" - napisał, dodając, że "szpitale nie powinny stać się miejscem wojny i niebezpieczeństwa".