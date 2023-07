Na Kremlu piją na potęgę. "Dwie butelki na osobę"

Według niego, jest to również jedna z przyczyn nieskuteczności rosyjskiej ofensywy i niskiego morale armii. - Nadużywany alkohol prowadzi do spadku efektywności bojowej i dyscypliny. Wkradają się błędy, dochodzi do wypadków. Pamiętajmy też o efekcie dnia następnego. Poza tym alkohol wyzwala działania impulsywne i agresję - wymienia ekspert.