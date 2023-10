Obiecał, że zrobi to po przegranej PiS. Zmienił się nie do poznania

Prezydent Sopotu i poseł-elekt na Sejm X kadencji Jacek Karnowski poszedł do fryzjera. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że wiąże się to z pewną obietnicą. Kilka lat temu zapowiedział, że zetnie włosy dopiero, jak zakończą się rządy Prawa i Sprawiedliwości.