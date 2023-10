Był związany z ministerstwem. Mówi, co mówili o przedsiębiorcach

- Ale o nich nie dosyć, że się nie mówiło, to jeszcze w PiS-ie tu i ówdzie panuje taki pogląd, że przedsiębiorca to złodziej. To nieuczciwy człowiek. Nie mamy o czym z nim rozmawiać. Sam słyszałem. A słyszał pan coś, żeby PiS powiedział coś dobrego o przedsiębiorcach w tej kampanii? - pytał retorycznie.