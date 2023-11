MSZ niszczył w październiku dokumenty, kontenery i kilogramy dysków twardych

- Zwłaszcza jeśli chodzi o nośniki elektroniczne. One są m.in. po to, by zawsze było na nich miejsce i żeby zawsze zabezpieczać to, co jest potrzebne. MSZ bardzo dużą część rzeczy przeniósł do przestrzeni elektronicznej w ciągu ostatnich 3-4 lat. Pytanie, co na tych zniszczonych 400 kilogramach dysków twardych było - mówi nam anonimowo były urzędnik MSZ.