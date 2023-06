"Mówię po rosyjsku. Może zrobią ze mnie agenta?". Rafał Trzaskowski dla WP

To, co zrobił sztab PiS, to absolutny skandal i łamanie kolejnego tabu. Oni poszli już na totalną wojnę i podgrzewanie konfliktu do granic możliwości. Użyli Holokaustu i śmierci 6 mln polskich obywateli, by budować na tym kampanię wyborczą. Ten cynizm władzy jest absolutnie niebywały. I jeśli PiS nie przewidziało, że wypuszczenie tego spotu skończy się awanturą - nie tylko w Polsce - to oznacza, że w tej partii pracują ludzie kompletnie ograniczeni umysłowo. Cena, jaką przyjdzie nam za tę głupotę zapłacić, jest niewiarygodna.