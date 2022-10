Morawiecki ostrzega: możliwe rosyjskie prowokacji w Polsce

W rozmowie z gazetą premier przyznał, że Jacek Kurski ma bardzo szerokie kompetencje. Nie można więc wykluczyć jego wejścia do rządu, chociaż decyzja należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. - Mnogość działań po stronie Ministerstwa Cyfryzacji jest tak duża, że rozbudowania tego działu administracji rządowej bym nie wykluczał. Podjęcie decyzji w tej sprawie to kwestia najbliższych miesięcy - wyjaśnił.