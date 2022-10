WP: Polska odsłoni karty ws. atomu. Rząd stawia na USA, Sasin i właściciel Polsatu na Koreę Południową

Najpierw USA, później Korea Południowa

Zanim jednak Jacek Sasin poleci do Seulu, by poinformować o inwestycji w koreański atom, w weekend razem z minister klimatu Anną Moskwą uda się do USA. To tam podczas spotkania z amerykańską sekretarz energii Jennifer M. Granholm mają zostać ustalone ostatnie szczegóły. O wizycie w USA informuje również Business Insider, a o planowanym wylocie do Seulu "Rzeczpospolita".