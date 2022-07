Morawiecki odpowiada Tuskowi. "Leń patentowany to za słabe określenie dla niego"

- Jak się ktoś wsłucha w to, co było mówione, to właściwie usłyszeliśmy zero konkretów, brak programu i jednocześnie puste obietnice. Zostaną złamane tak, jak wcześniej, bo jak Tusk przychodził do władzy, miały być niższe podatki, a został podniesiony VAT i ZUS. Zabrane zostało OFE, podniesiony został wiek emerytalny i wprowadzony przymus szkolny dla sześciolatków. To wszystko to złamane obietnice i tak można dzisiaj przedstawić PO - mówił Morawiecki.