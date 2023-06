Morawiecki o opozycji: przychodzi mi na myśl mem

- Jak to się ma do wsparcia zaoferowanego i udzielonego Polsce i innym krajom Europy Środkowej, kiedy przyjmowaliśmy ludzi uciekających przed wojną z Ukrainą? Wsparcie to ok. 100 euro na osobę. Przecież to jawna dyskryminacja, a właściwie można byłoby użyć o wiele, wiele mocniejszego słowa - powiedział.